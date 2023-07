5 receitas práticas de pão vegano

O pão é uma paixão nacional e está sempre presente na rotina dos brasileiros, tanto em versões doces como salgadas. Com sua versatilidade, combina perfeitamente com diversos acompanhamentos e ocasiões. É o tipo de comida que dá sensação de aconchego, além de ser ótimo para o café da manhã ou lanche da tarde.

Para aqueles que seguem uma dieta vegana, o pão continua sendo uma escolha acessível e saborosa. Felizmente, há inúmeras opções de pães feitos sem ingredientes de origem animal, permitindo que todos possam desfrutar dessa delícia sem comprometer sua alimentação.

A seguir, confira 5 receitas de pães veganos para você fazer em casa!

Pão de queijo vegano

Ingredientes

600 g de batata-inglesa descascada cozida

descascada cozida 400 g de polvilho doce

100 g de polvilho azedo

1 xícara de chá de água quente

3/4 de xícara de chá de óleo

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a batata e misture com o polvilho doce, o polvilho azedo, o sal e o óleo. Acrescente a água e misture até obter uma massa homogênea e firme. Faça pequenas bolinhas e disponha-as em forma antiaderente. Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 25 minutos. Sirva em seguida.

Pão de mel vegano

Ingredientes

100 g de creme vegetal

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de glucose de milho

1/2 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de café solúvel

1 colher de chá de cravo-da-índia moído

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento biológico

Farinha de trigo para dar o ponto

2 colheres de sopa de farinha de linhaça (misturadas com 6 colheres de sopa de água)

600 g de chocolate 70% derretido

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes, exceto o chocolate, até dar ponto de massa. Deixe a massa descansar na geladeira por 30 minutos. Depois, em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com um rolo até a espessura de meio centímetro. Corte nos formatos desejados e coloque em uma forma untada com óleo. Leve ao forno preaquecido a 180°C em uma assadeira untada. Retire do fogo, espere esfriar e endurecer. Depois, retire do forno e aguarde esfriar. Banhe-os no chocolate derretido e sirva em seguida.

Pão doce

Ingredientes

280 ml de leite de soja

50 g de açúcar

30 g de creme vegetal

1/2 colher de chá de sal

25 g de fermento biológico

530 g de farinha de trigo

Modo de preparo

Em uma tigela grande, junte o leite, o açúcar, o creme vegetal, o sal e o fermento. Misture bem até ficar homogêneo. Adicione a farinha e amasse com as mãos, até que a massa fique homogênea. Faça uma bola e deixe a massa descansar durante 30 minutos. Depois, faça bolinhas pequenas e, com a ajuda de um rolo, estique a massa em uma superfície lisa. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.