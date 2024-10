Licença por infelicidade no trabalho: entenda medida criada por chinês

Uma empresa na China está oferecendo aos funcionários infelizes a possibilidade de tirar 10 dias de folga. Para implementar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional na cultura de trabalho, Yu Donglai, fundador e presidente da rede de supermercados chinesa Pang Dong Lai, anunciou 10 dias extras de folga a critério dos funcionários, com o objetivo de combater a tendência de longas jornadas de trabalho e, consequentemente, o acúmulo de tristeza.

"Quero que cada membro da equipe tenha liberdade. Todos têm momentos em que não estão felizes, então, se você não está feliz, não venha trabalhar", disse Yu.

Como funciona a licença por infelicidade no trabalho?

A licença por infelicidade criada por Yu Donglai não interfere no direito às férias anuais a que cada trabalhador tem direito. Ela também oferece aos funcionários fins de semana de folga, 30 a 40 dias de licença remunerada anualmente e cinco dias de folga no Ano Novo Lunar, de acordo com o Business Standard.

Donglai defendeu os funcionários, afirmando que, se não estivessem felizes, não precisariam trabalhar, podendo tirar uma "licença por infelicidade", segundo reportagem do South China Morning Post.