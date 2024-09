Aeroporto nos EUA "contrata" animais para ajudar passageiros com ansiedade

O aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos, tem chamado atenção devido a uns funcionários "especiais". Além de comissários de bordo, agentes de vendas e controladores de voo, o local também conta com a "Wag Brigade" (Brigada do Abano, em tradução livre), um grupo de animais que ajudam a tornar a viagem dos passageiros mais agradável.

Implementada em 2013, a Brigada do Abano do aeroporto de São Francisco (SFO) conta com mais de 20 animais prontos para receber muito carinho dos frequentadores do local. Cachorros, gatos, coelhos e até porcos circulam pelos saguões do terminal 3 do aeroporto prontos para "socorrer" passageiros que estejam passando por crises de ansiedade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Membro da Wag Brigade, cão Brixton recebe carinho dos passageiros de aeroporto nos EUA; veja vídeo