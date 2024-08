Delivery com drone é disponibilizado na Muralha da China; entenda

Os visitantes que escalam o antigo monumento podem agora receber comida diretamente do céu, graças à gigante chinesa de entrega de comida, Meituan.

Pequim, na China, lançou sua primeira rota de entrega logística com veículo aéreo não tripulado (VANT) na Grande Muralha, permitindo que turistas recebam itens de auxílio para o verão e suprimentos de emergência em cinco minutos, conforme informado pela área de comunicação de Badaling na última sexta-feira, 23.

No local de entrega, os turistas podem escanear um código QR com seus celulares para fazer pedidos em uma plataforma de entrega de alimentos e os suprimentos serão entregues por drones em cinco minutos . Uma caminhada até o local normalmente levaria 50 minutos .

A rota do drone vai do telhado de um hotel próximo até uma torre de vigia na extensão sul de Badaling, que é a parte mais popular da muralha, conforme informou a CNN.

No cardápio, por exemplo, um refrigerante de 500 ml custa em torno de R$ 6,50 , com uma taxa de entrega de R$ 3 . O serviço estará disponível para pedidos das 10h às 16h.

Em 2016, a gigante do comércio eletrônico JD lançou o primeiro teste de veículos aéreos não tripulados para entregas em áreas rurais.

A Meituan realizou sua primeira entrega de drones no centro tecnológico de Shenzhen, no sul do país, em 2021. Atualmente, a empresa opera mais de 30 rotas em diversas cidades.

Para navegar em espaços urbanos densos, os drones seguem rotas pré-determinadas de locais de lançamento — geralmente telhados — até pontos de coleta. Em vez de pairar do lado de fora de janelas de apartamentos ou escritórios, eles deixam as entregas em quiosques perto de prédios residenciais e comerciais, onde os clientes podem retirar seus pedidos.