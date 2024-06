Veja como lidar com novas emoções de ‘Divertida Mente 2’ no trabalho

O lançamento de ‘Divertida Mente 2’ pela Pixar trouxe ao público novas emoções e personagens, como a Ansiedade, a Inveja, o Tédio e a Vergonha. Embora considerado um filme infantil, é possível refletir sobre essas emoções no ambiente de trabalho. Mariá Menezes, diretora de Pessoas e Cultura da Sankhya, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial (ERP/EIP) do país, destaca como essas emoções se manifestam no ambiente corporativo e dá dicas práticas de como lidar com elas. Confira!

1. Ansiedade

A ansiedade é uma emoção cada vez mais presente no mercado de trabalho, impulsionada por prazos apertados, alta demanda e incertezas econômicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem a maior prevalência de ansiedade no mundo, com 9,3% da população sofrendo do transtorno.

“Existem algumas formas de combater a ansiedade, mas é importante primeiro entender a causa. Pode haver um gap de conhecimento para executar uma atividade; nesse caso, o caminho é traçar um plano de desenvolvimento para conseguir fazer as entregas com maior propriedade e tranquilidade”, sugere Mariá Menezes.