'Festa de demissão'; entenda a nova moda entre os jovens chineses

Com problemas econômicos na China, jovens estão "comemorando" suas demissões com festas. Desde crianças, os jovens chineses recebem uma enorme pressão para se desenvolverem o quanto antes no mercado de trabalho. Com o fracasso, muitas vezes acabam contraindo depressão.

Muitos desses jovens estão se apegando à religião e à fé, e até mesmo tendo que retornar à casa de seus pais, reflexo de uma estagnação no mercado de um país que está entre os grandes da economia.

A cultura de trabalho do país é exigente e desgastante, uma vez que muitos consideram normal trabalhar das 9h às 21h, seis dias por semana.