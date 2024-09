Menina de 8 anos pega carro e dirige sozinha por cerca de 16 Km até loja nos EUA; veja vídeo

Fachada de loja Target Crédito: Foto de apoio ilustrativo/Unsplash

Uma menina de 8 anos surpreendeu a família e as autoridades da cidade de Bedford, no estado de Ohio, Estados Unidos. No último domingo, 15, ela pegou o carro da mãe, um Nissan Rogue 2020, e ficou desaparecida por cerca de duas horas.

Assim que percebeu o desaparecimento da filha e do veículo, a mãe acionou as autoridades locais. A menina acabou ativando alarmes no bairro e em cidades vizinhas. Cerca de 2 horas depois, ela foi encontrada em segurança, e tudo não passou de um grande susto para a família.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Imagens mostra menina de 8 anos dirigindo carro sem supervisão A polícia de Bedford informou por meio de publicação no Facebook, que a menina conseguiu dirigir até a loja de departamentos Target, local de cerca de 16 Km da residência da família, onde pegou uma bebida no Starbucks, rede popular no país. Não está claro como a criança conseguiu conduzir o veículo até a loja.

De acordo com o The New York Times, imagens da câmera de segurança fornecidas pelo vizinho da família à polícia, mostram a menina entrando no carro e dirigindo sem qualquer supervisão. A polícia conseguiu localizá-la após receber ligações relatando uma condução suspeita em um veículo que correspondia à descrição do carro desaparecido. O carro foi encontrado no estacionamento da Target, com a menina dentro da loja. Menina de 8 anos confessa que bateu em uma caixa de correios durante condução do carro A criança confessou aos policiais que havia batido em uma caixa de correios durante o trajeto. Justin Kimery, uma testemunha do ocorrido, conseguiu registrar a situação e contou ao The New York Times que ficou preocupado, pois não conseguia ver quem estava ao volante, além de supor que se tratava de um motorista sob efeito de álcool.