Homem usa R$ 17 mil em moedas para comprar carro em SC

Ao g1 Santa Catarina, sem querer que sua identidade fosse revelada, o comprador contou que havia ido até a loja de revenda de automóveis no último sábado, dia 17, para olhar o carro. Ele retornou dois dias depois para concretizar a compra, acompanhado de suas moedas.

Um homem usou 13 galões repletos de moedas para comprar um carro no valor de R$ 65 mil . O veículo, um Honda City , foi adquirido pelo indivíduo em São José, município na região metropolitana de Florianópolis (SC). As moedas somadas equivaleram a R$ 17 mil .

O empresário diz confiar no comprador, que já estava em contato com a loja há quatro meses, segundo Raupp.

Proprietário da loja há 14 anos, John Raupp brinca que se apavorou ao ver as moedas. Raupp ainda revelou que vários funcionários da loja tiveram que participar da contagem do dinheiro.

Tradição de juntar moedas

Junto das moedas que variavam de 5 centavos a 1 real, o restante do pagamento foi feito via Pix. Essa foi a segunda vez que o homem comprou um produto de alto valor e pagou parte em moedas.

"Eu sempre guardo assim, já é a segunda vez. E tem que trocar com os outros quando tem um volumezinho legal. Vou começar de novo, só que agora só com moedas de um real; aquelas outras têm muito volume", comentou ao g1 Santa Catarina. Ele ainda revelou que guardou as moedas por anos.