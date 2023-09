Crianças pegam o carro da mãe após serem proibidas de usar eletrônicos nos EUA

Caso aconteceu no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Irmãos de 10 e 11 anos percorreram mais de 320 quilômetros com o carro da mãe

Quando o veículo foi parado, os policiais viram um menino pular do banco do motorista e sua irmã sair do carro.

“Descobriu-se que as duas crianças estavam chateadas com a mãe porque ela tirou seus dispositivos eletrônicos, o que se acredita ter sido feito porque eles não os estavam usando de maneira adequada”, diz o post do gabinete do xerife, conforme a CNN.

As autoridades constataram que as crianças não foram maltratadas por ninguém em sua casa após conversa com ambas.

A mãe deles dirigiu três horas para buscá-los. Como ela não quis prestar queixa sobre o veículo roubado, o único "crime é uma infração criminal de trânsito e um menor não será aceito no departamento de justiça juvenil por tráfego criminoso", disse o gabinete do xerife.