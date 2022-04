Carro sem motorista acelera ao ser parado por policiais nos EUA; veja vídeo

Um carro autônomo acelerou após abordagem de policiais nos Estados Unidos e cena inusitada viralizou na internet. O caso aconteceu em 1º de abril, no distrito de Richmond, na cidade de São Francisco. A empresa norte-americana de veículos autônomos, a Cruise, afirmou que foi uma medida planejada com a intenção de posicionar-se em um local mais seguro.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS