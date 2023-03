Homem encontra e persegue carro do Google Maps de bicicleta para sair nas fotos

O que você faria se encontrasse com o carro do Google Maps registrando as ruas da sua cidade? O confeiteiro Yorran Salomão não pensou duas vezes e decidiu "perseguir" o veículo para sair nas fotos do Street View em Castanhal, no Pará.

O paraense, que estava indo comprar insumos para o preparo de bolos, viu um veículo com a logo da gigante da tecnologia e logo pensou “preciso sair nas fotos”. Foi então que ele teve a ideia de perseguir o carro com a sua bicicleta para conseguir sair nas fotos do Street View.

E não é que funcionou? Todo o esforço fez com que o jovem alcançasse seu objetivo. Yorran pode ser visto ao colocar o endereço “ Alameda Tiradentes, 2588, Castanhal” na busca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



“Desci a primeira rua, fui na segunda, andei atrás dele por umas cinco ruas, rezando para o semáforo fechar e ele parar para eu fazer algumas poses, mas não deu”, disse homem ao portal G1.

O jovem só desistiu da empreitada por causa da bateria de sua bicicleta elétrica, que estava baixa e ele precisaria pedalar. “Ela é muito pesada quando descarrega e aí desisti na quinta rua”.

A perseguição aconteceu em outubro de 2022, mas ele havia esquecido de postar o ocorrido nas redes sociais.

Somente no dia 27 de fevereiro que ele viu os registros, quando Yorran precisou procurar uma oficina para concertar o pneu da bicicleta que havia furado. Ele então notou que a rua estava asfaltada no Google Maps e era recente.

"Queria ter feito algo inusitado, segurado um bolo ou me deitar no chão para aparecer, seria bem a minha cara", finalizou.



Após a surpresa, o confeiteiro resolveu publicar um vídeo em seu perfil no TikTok e já acumula mais de 700 mil vusualização, além de 3,5 mil comentários.

Sobre o assunto Homem é preso pela Polícia do RJ com a ajuda do Google Maps

Google Maps põe nome de Paulo Gustavo em rua de Niterói

Google Maps indicará se um local é acessível para cadeirantes

Gastronomia paraense: 5 restaurantes para conhecer em Belém

Tags