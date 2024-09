Dia de Nossa Senhora das Dores: história, orações e curiosidades

A profecia de Simeão sobre Jesus (Lucas, 2, 34-35)

Eu me entristeço por ti, ó Maria Dolorosa, na aflição do teu terno coração diante da profecia do santo e idoso Simeão. Querida Mãe, pelo Vosso coração tão aflito, concede-me a virtude da humildade e o dom do santo temor de Deus.

A fuga para o Egito (Mateus, 2, 13-21)

Sofro por ti, ó Maria Dolorosa, na angústia do teu coração afetuosíssimo durante a fuga para o Egito e a tua permanência lá. Querida Mãe, pelo Vosso coração tão perturbado, obtende-me a virtude da generosidade, especialmente para com os pobres, e o dom da piedade.

O desaparecimento do Menino Jesus (Lucas, 2, 41-51)

Eu sofro por ti, ó Maria Dolorosa, naquelas angústias que tentaram o teu coração perturbado pela perda do teu querido Jesus. Querida Mãe, com o Vosso coração tão cheio de angústia, concede-me a virtude da castidade e o dom da ciência.