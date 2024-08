Dia de Nossa Senhora Rainha: história, origem do nome, oração e mais

Oração para Nossa Senhora Rainha

“Ó, Maria sem pecado concebida!

A mais Preciosa Menina, Rainha das Maravilhas.

Ajuda-me neste dia a ser sempre teu verdadeiro filho, para chegar um dia ao Deus da Vida.

És Rainha do Céu e da Terra, gloriosa e digna Rainha do Universo a quem podemos invocar de dia e de noite,

Não só com o doce nome de Mãe, mas também com o de Rainha, como te saúdam no Céu com alegria e amor todos os Anjos e Santos.

Nossa Senhora Rainha, Celeste Aurora, enviai a Luz Divina do Universo para me ajudar a resolver estes problemas (descrever resumidamente estes problemas).

Amém.”