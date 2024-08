Dia de Nossa Senhora da Glória: veja história, oração e mais

A Solenidade da Assunção de Maria ou dia de Nossa Senhora da Glória, que ocorre em 15 de agosto, é celebrada pelos cristãos. Segundo a crença da Igreja Católica Romana e de algumas igrejas ortodoxas, a progenitora de Cristo teve seu corpo e alma assuntos (elevados) ao céu para a glória celeste logo após sua morte.

Nossa Senhora da Glória é representada com os braços abertos num ato de louvor a Deus, tendo sobre sua cabeça uma coroa de estrelas, descrita na Bíblia no livro do Apocalipse. Veja a seguir história, oração e mais sobre a santa.

História da Nossa Senhora da Glória

Maria faleceu em Jerusalém, por volta dos 58 anos. Após sua morte, os cristãos velaram seu corpo com grande emoção e realizaram vigílias. Vários apóstolos vieram de longe para se despedir da mãe do Salvador. Seu corpo foi, então, enterrado.