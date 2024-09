Dia da Natividade de Nossa Senhora: veja origem, curiosidades e mais

A Natividade de Nossa Senhora é celebrada no dia 8 de setembro, nove meses após a solenidade da Imaculada Conceição — em 8 de dezembro do ano anterior.

No Brasil, ela é a padroeira de Tocantins . No estado, o nome da cidade mais antiga é Natividade, local onde a festa começou a ser celebrada.

Oração a Nossa Senhora da Natividade

“Oh! Maria Santíssima! Eleita e destinada ao eterno pela augustíssima Trindade para Mãe do Unigênito Filho do Pai, anunciada pelos profetas, esperada dos Patriarcas e desejada de todas as gentes. Sacrário e templo vivo do Espírito Santo, sol sem mancha, porque fostes concebida sem pecado original.

Senhora do céu e da terra, Rainha dos anjos, nós, humildemente prostrados, veneramo-vos e nos alegramos da solene comemoração anual de vosso felicíssimo nascimento.

Do mais íntimo de nosso coração, suplicamo-vos que vos digneis benigna vir a nascer espiritualmente em nossas almas, para que, cativadas estas por vossa amabilidade e doçura, vivam sempre unidas a vosso dulcíssimo e amabilíssimo coração.”