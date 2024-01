Nossa Senhora da Imaculada Conceição: história, curiosidades e mais

Nossa Senhora da Imaculada Conceição é um dos nomes dados à Virgem Maria, que nasceu sem a mancha do pecado original Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons / João Bidu

O dia de 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. De acordo com o dogma da Igreja Católica, esse é um dos nomes dados à Virgem Maria, que nasceu sem a mancha (mácula, em latim) do pecado original. A data é feriado em várias cidades brasileiras, como Aracaju, Campinas, Recife e Salvador, além dos estados do Amazonas e Maranhão. A santa é padroeira de Portugal e dos Estados Unidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Imaculada Conceição: onde é feriado em 8 de dezembro? CONFIRA

Imaculada Conceição: quem é a santa? Para entender quem é Nossa Senhora da Imaculada Conceição é importante compreender o conceito de “Nossa Senhora” dentro da Igreja Católica. Todas as “nossas senhoras” fazem referência a Maria, mãe de Jesus. Os títulos fazem alusão a manifestações da Virgem Maria em locais específicos, como acontece com Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora Aparecida, ou episódios específicos, como nos casos de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição: qual a origem da devoção? A devoção a Nossa Senhora da Conceição vem desde o século 15, enquanto o dogma de Nossa Senhora Imaculada Conceição foi promulgado em 1854, pelo Papa Pio IX. Oficialmente, a Igreja Católica comemora a data desde 1477, quando o Papa Sisto IV ordenou que o festejo constasse no calendário. A devoção por Nossa Senhora da Imaculada Conceição ganhou força em Portugal ao longo dos séculos, chegando a fazer a santa virar padroeira do país em 1646. Com isso, todas as colônias portuguesas, incluso o Brasil, passaram a tê-la como padroeira. Imaculada Conceição: história Desde o início da igreja católica, a Virgem Maria foi reconhecida por expressões puristas como cheia de graça, lírio da inocência e mais pura que os anjos. Isso foi reforçado ao longo dos tempos com os papas.

O primeiro foi Bento XI, em 1304, quando reuniu na Universidade de Paris diversos teólogos e religiosos para acabar com todas as questões a respeito da Imaculada Conceição. Um monge franciscano foi o responsável por solucionar a questão de complicada aceitação de que Deus quis preservar Maria do pecado original. Assim, a santíssima virgem imaculada seria destinada a ser mãe de seu filho. Isso é possível por causa da “onipotência” de Deus, preservando-a e antecipando os frutos da redenção de Cristo. O debate se estende até chegar ao papa Pio IX, que, com a Bula (documento pontifício) intitulada “Deus Inefável”, definiu oficialmente o dogma da de Nossa Senhora da Imaculada Conceição