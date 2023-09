Dia da Independência: Conheça as "fake news" sobre o 7 de setembro

Episódio do Grito da Independência, ocorrido em 1822, é rodeado de romantização. Saiba mais sobre as "fakes news" desta data

O dia 7 de setembro é feriado do Dia da Independência, no Brasil. Depois de 201 anos, o episódio do “Grito da Independência” originou muitas histórias romantizadas, apontando-o como um ato heroico e cheio de pompa.

A pintura mostra o então príncipe regente, Dom Pedro I, em traje de gala, num cavalo marrom e com a espada erguida, no alto de uma colina. Com ele, dezenas de soldados uniformizados levantam as armas e arrancam de suas roupas os laços que representavam a união entre o Brasil e a Corte portuguesa.

Hoje, historiadores afirmam que a obra é verossímil, mas não retrata fielmente o que aconteceu em 7 de setembro, próximo ao rio Ipiranga, em São Paulo.

Confira a seguir as “fake news” do 7 de setembro

No grito da Independência, Dom Pedro estava montando uma mula

Apesar do famoso quadro retratar D. Pedro em um cavalo marrom, ele estava voltando de uma viagem no litoral de São Paulo. A mula era um animal mais utilizado em grandes viagens, segundo especialistas.

Dom Pedro estava com dor de barriga no dia em que proclamou a independência?

O príncipe de 24 anos estava com dor de barriga na hora em que proclamou a independência do Brasil, provavelmente causada pela ingestão de algum alimento ou água contaminados.

Independência do Brasil: Poucas pessoas acompanhavam Dom Pedro na viagem

O quadro de Pedro Américo que está exposto no Museu do Ipiranga, em São Paulo, mostra uma grande comitiva de cavaleiros que acompanhavam Dom Pedro na viagem. Segundo a história, cerca de 40 homens descansavam às margens do Rio Ipiranga.