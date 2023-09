5 filmes e documentários para entender a Independência do Brasil

Durante séculos, essa foi a história tradicionalmente contada nos livros e retratada em filmes, séries e documentários, no entanto, apesar do episódio de fato ter ocorrido, o grito de Dom Pedro, segundo estudiosos, não foi exatamente um grito, como é ilustrado no famoso quadro de Pedro Américo, muito menos foi tão simples declarar a separação do Brasil de Portugal, que ocorreu após uma série de negociações.

No dia 7 de setembro é celebrado nacionalmente o ‘Dia da Independência do Brasil’, um marco na história do país que ocorreu em 1822, quando, supostamente, Dom Pedro (futuro Dom Pedro I), proclamou o famoso grito “Independência ou Morte” às margens do Rio Ipiranga.

1. Independência ou Morte (1972)

Filme ‘Independência ou Morte’ (Imagem: Reprodução digital | Cinedistri)

Produzido por Oswaldo Massaini (Absolutamente Certo), o filme tem como ponto de partida o dia da abdicação de D. Pedro I (Tarcísio Meira) ao trono de Portugal. A partir disso, a trama narra a história do monarca desde a sua chegada ao país, enquanto a sua família fugia das tropas de Napoleão Bonaparte, até a ascensão como Príncipe Regente do Brasil, quando D. João VI (Manoel da Nóbrega) retornou para Portugal.

Além disso, a obra retrata a conturbada situação política que o ‘rapazinho’, como era chamado D. Pedro I pelos seus detratores de Portugal, teve que enfrentar no país que, com o tempo, tornou-se insustentável, fazendo com que o regente proclamasse a independência.

Onde assistir: YouTube.

2. Caminhos da Independência: o Grito nas Ruas (2012)

Documentário ‘Caminhos da Independência: o Grito nas Ruas’ (Imagem: Reprodução digital | TV Brasil)

Produzido pela TV Brasil com a colaboração de três professores especialistas, o documentário conta como ocorreu o processo de separação entre Brasil e Portugal. A partir de uma série de pesquisas realizadas ao longo de 15 anos em bibliotecas do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos, a trama destaca algumas personalidades que foram representantes do povo na independência e mostra a importante atuação de grupos do recôncavo baiano para a conquista histórica.

Onde assistir: YouTube.

3. Bonifácio: O Fundador do Brasil (2018)

Filme ‘Bonifácio: O Fundador do Brasil’ (Imagem: Reprodução digital | IVIN Films) José Bonifácio de Andrada e Silva foi um cientista, filósofo, estrategista e uma das personalidades mais importantes no processo de emancipação do Brasil. É exatamente isso que o filme/documentário ‘Bonifácio: O Fundador do Brasil’ retrata. Dirigido por Mauro Ventura, a trama conta a trajetória de vida do ‘Patriarca da Independência’, como ficou conhecido, a partir de uma série de entrevistas com historiadores. Além disso, revela algumas de suas aventuras de forma inovadora e diferente dos formatos literários.