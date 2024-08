Dia de Santa Mônica: história, curiosidades, oração e mais

Santa Mônica é mãe de Santo Agostinho e considerada a Padroeira das Mães Cristãs por dedicar-se à conversão do filho. Veja oração e mais sobre a Santa

Mônica nasceu em Tagaste, no norte da África, no ano 331, em uma família cristã. Desde muito cedo, dedicou sua vida a ajudar os menos afortunados, aos quais frequentemente levava conforto através das palavras de Deus.

Agostinho lhe causava amarguras e lágrimas, pois ele tinha vícios e vivia uma vida de pecado segundo crenças da igreja. Os problemas do filho a causaram grande sofrimento e Santa Mônica redobrava suas orações por ele.

Durante séculos, o corpo da Santa foi venerado na Igreja de Santa Áurea de Ostia, na Itália. Em 1430, as relíquias Mônica foram trasladadas para a Igreja de Santo Agostinho, em Roma, e colocadas em um sarcófago artístico esculpido por Isaías da Pisa.

Após ver que suas súplicas foram atendidas, Santa Mônica cumpriu sua missão na Terra e acabou falecendo com cerca de 56 anos, conforme o livro “Confissões” de Santo Agostinho. O livro também narra intensos diálogos espirituais entre os dois.

Dia de Santa Mônica: oração

“Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois santo (Santo Agostinho).

Olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família.

Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que Ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho.

Santa Mônica fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria, eu serei sempre agradecido(a).