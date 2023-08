3 orações para o Dia de Santo Agostinho

Este santo acreditava que a oração era uma forma de se voltar para Deus e cultivar um relacionamento pessoal com Ele

A jornada espiritual o incentivou a abraçar o cristianismo e a se tornar um dos teólogos mais influentes da tradição cristã. As obras dele, como “Confissões” e “A Cidade de Deus”, exploram questões existenciais, éticas e teologias, abordando temas como a natureza da alma, o livre-arbítrio, a graça divina e a relação entre fé e razão.

Em 28 de agosto, a Igreja celebra a memória de Santo Agostinho, que deixou um impacto profundo na história cristã e no pensamento ocidental. Nascido em Tagaste, na atual Argélia, no ano 354, Agostinho inicialmente levou uma vida de busca por prazeres e questionamentos filosóficos.

A seguir, confira algumas orações para o Dia de Santo Agostinho!

1. Oração ao Santo Agostinho

Bem-aventurado Santo Agostinho, lembrai-vos, na vossa glória, dos pobres pecadores. Como Vós outrora, eles hoje trilham os caminhos do mal, arrastados pela ignorância ou pelas paixões.

Compadecei-vos deles e fazei que, nas suas mentes e nos seus corações, irradie a luz da verdade e triunfe a força da graça a fim de que, à vossa imitação, quebrem os grilhões do pecado que os escraviza, espantem as trevas do erro que os sufoca e, vencidos pela ternura das consolações divinas, a Deus se convertam e vivam como filhos obedientes e soldados destemidos da Igreja. Assim seja.

Amém.

2. Oração de agradecimento

Agradecemos pela mensagem divina que nos passa todos os dias,

por meio de sua devoção a Jesus Cristo