Fenômeno raro dos 7 sóis aparece na China; entenda como acontece

Um fenômeno raro dos sete sóis que não acontecia desde 2020 aparece em céu da China Crédito: Reprodução / rede social x Astronomiaum

Um fenômeno curioso foi registrado em Chengdu, China, onde sete "sóis" apareceram no céu, provocando espanto e gerando vídeos virais nas redes sociais. Apesar de parecer algo místico ou sobrenatural, o evento, que aconteceu no dia 18 de agosto, tem uma explicação científica conhecida: trata-se de um parélio, um fenômeno óptico raro. Pôr do sol em tons de lilás e laranja: ENTENDA a coloração em Fortaleza



Esse efeito, conforme o site EcoPortal, ocorre quando a luz solar é refratada e refletida por cristais de gelo presentes em nuvens de alta altitude, como os cirrus. Normalmente, o parélio forma dois "sóis" falsos, um de cada lado do sol real, mas, em condições atmosféricas específicas, como as que ocorreram em Chengdu, formou-se múltiplas imagens do sol. Fenômeno dos 7 sóis: confira vídeo que viralizou na internet O vídeo do fenômeno raro dos 7 sóis que viralizou nas redes sociais durante a terceira semana de agosto foi gravado por uma mulher que estava em um hospital na cidade de Chengdu.

Durante o vídeo, o céu aparentava estar com sete sóis, um ao lado do outro, mas com diferentes intensidades. Veja o vídeo: Fenômeno dos 7 sóis já aconteceu antes? O fenômeno dos múltiplos sóis no céu, conhecido como parélio, já foi observado várias vezes ao longo da história, em diferentes partes do mundo.

Segundo o site Sott (Sinal dos Tempos), um dos primeiros registros históricos de parélio ocorreu em 1535, em Estocolmo, Suécia, onde três sóis foram vistos no céu, causando grande espanto na população e sendo interpretado como um presságio. Na China, parélios também foram observados em 2018 e 2020, quando múltiplos sóis apareceram, gerando tanto curiosidade científica quanto discussões culturais. Apesar de a ciência explicar o fenômeno como uma simples ilusão óptica, em muitas culturas ele ainda é visto com um toque de misticismo. Mesmo com o avanço do conhecimento científico, o parélio continua a fascinar as pessoas, misturando explicações racionais com interpretações culturais e históricas. Esse encontro entre ciência e mito torna o fenômeno dos múltiplos sóis algo não apenas raro e belo, mas também profundamente significativo para muitas culturas.