Foto do Sol com alta resolução mostra imagem que lembra a de uma pessoa

A megafoto do Sol feita pelo Solar Orbiter, satélite artificial de observação solar desenvolvido pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) em parceria com a Nasa, causou êxtase no meio científico. Revelada no final de março pela ESA, a fotografia da estrela tem a melhor resolução do astro desde que as primeiras imagens do Sol começaram a ser feitas a partir do espaço.



Desta vez, devido à qualidade da megafoto, ao dar um zoom em um dos pontos da imagem é possível perceber uma ‘explosão solar’ que, no momento em que foi capturada, apresenta uma figura que remete ao corpo de uma pessoa virada de costas.

Sobre o assunto Identificados vulcões de gelo gigantes em Plutão

Mudança climática também atingiu o longo verão de Netuno

IPCC: Mundo tem até 2030 para cortar emissões e limitar aquecimento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Forma humana na foto do Sol: o que explica esse fenômeno curioso?

As ‘explosões solares’, neste caso apresentadas nos traços que compõem a foto do astro e do suposto ‘corpo humano’, revelam apenas o efeito de gases, plasma, arcos magnéticos e tempestades geomagnéticas que ocorrem na atmosfera da estrela.

A dinâmica solar afeta o sistema planetário como um todo. Na Terra, interferem no funcionamento de sistemas de Internet e GPS e na emissão de ondas de rádio, por exemplo.

O que faz as pessoas enxergarem a imagem de um homem ao ver a foto é, na verdade, um fenômeno cerebral comum a todos os seres humanos chamado pela psicologia de pareidolia. A origem da palavra é grega e vem “para”, que significa “junto de”, e “eidolon”, imagem, figura ou forma.

Esse fenômeno foi nomeado graças a tendência de o cérebro humano perceber rostos e formas humanas ou animais em objetos, sombras, nuvens ou quaisquer estímulos visuais aleatórios que possam ser vistos pelas pessoas.

Tags