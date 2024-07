Shoppings da Grande Fortaleza realizam campanhas para o Dia dos Pais; veja

Ela também aponta que no Brasil essa movimentação deve ser de R$ 7,7 bilhões, 4,7% a mais do que em 2023 (R$ 7,35 bilhões).

O Dia dos Pais deve movimentar cerca de R$ 220 milhões no comércio do Ceará .

Em Fortaleza, diversos shoppings irão realizar campanhas para fomentar a movimentação no período, com ações que vão desde passeio de bicicleta com os pais até sorteios de motos e bicicletas elétricas.

O Shopping Iguatemi Bosque também irá realizar uma campanha, só que o sorteio será de uma viagem com direito a um acompanhante para conhecer o Museu da Porsche em Stuttgart, na Alemanha, além de 10 vales-compra no valor de R$ 5 mil.

O registro também pode ser realizado no site do estabelecimento. Com a finalização o cliente recebe um número da sorte para o sorteio que ocorrerá no dia 26 de agosto.

O cadastro das notas deve ser feito no posto de troca, no piso L1, próximo à loja Mundo Verde. O horário de funcionamento é das 10 às 22 horas, de segunda-feira a sábado, e aos domingos e feriados, das 13 às 21 horas.

Os interessados em participar da campanha “Seu pai na Alemanha numa experiência Porsche" devem cadastrar as notas fiscais de compras realizadas no Shopping do dia 27 de julho até o dia 11 de agosto, no App Iguatemi Bosque.

As inscrições devem ser realizadas pelo link que está disponível na bio do Instagram do estabelecimento. Depois de se inscrever o cliente só precisará levar um quilo de alimento que será doado.



Além disso, os 150 primeiros inscritos terão direito a um kit, que será entregue no Shopping no dia 8 de agosto.

North Shopping Fortaleza

Com a campanha “Meu pai em Primeiro Lugar”, o North Shopping Fortaleza realizará ação na qual o consumidor poderá concorrer a duas motos elétricas do modelo W160S.

A ação será realizada do dia 1º até o dia 18 de agosto. O cliente consegue um número da sorte para participar do sorteio a cada R$ 250 em compras nas lojas do shopping.

O posto de troca será no piso 1 e os cupons estarão em dobro de domingo a quinta-feira, ou seja, os R$ 250 gastos concederão dois cupons ao consumidor.

Além disso, o estabelecimento oferecerá oficinas para pais e filhos a partir das 15h e sediará apresentação de cover do Michael Jackson no dia 11 de agosto.



North Shopping Maracanaú

A campanha do Dia dos Pais do North Shopping Maracanaú, que vale do dia 1º até o dia 11 de agosto, sorteará uma moto elétrica Watts modelo W4 160 e uma bicicleta elétrica Dakar.

Cada Cadastro de Pessoa Física (CPF) tem direito a apenas um prêmio. O registro das notas fiscais deve ser feito no aplicativo do estabelecimento.

Além disso, a cada R$ 150 em compras o cliente terá o direito a um ou dois números da sorte, já que de domingo a quinta-feira os números serão em dobro.

North Shopping Jóquei

No North Shopping Jóquei também será realizado sorteio, os prêmios serão: uma bicicleta elétrica Chicago, uma bicicleta elétrica Santiago e uma scooter elétrica.

Para participar, o cliente deve cadastrar as notas fiscais no aplicativo do shopping de compras realizadas do dia 1 até o dia 11 de agosto. A cada R$ 150 gastos o consumidor receberá um número para o sorteio.

Além disso, de segunda a quinta-feira os cupons serão em dobro. O sorteio irá premiar três clientes.

Del Paseo

Já, para a ação para o Dia dos Pais, o Shopping Del Paseo lança campanha, que entre os dias 1 e 11 de agosto, irá presentear os pais, que gastarem a partir de R$ 350 no estabelecimento, com uma mochila da Track & Field.

A troca será limitada a uma unidade por CPF e será realizada no piso L2 do lado da loja Track & Field. A participação se dá por meio do cadastro das notas fiscais no aplicativo do shopping.

Além do brinde, durante todo o mês de agosto, O Sons do Del ocorrerá todas as quintas e sextas-feiras. Já, no domingo, dia 11, o AnimaDeno dia 11, trará peça temática do Meu Malvado Favorito - Missão Dia dos Pais.

Apps que vão te ajudar a economizar em compras online

Mais notícias de Economia