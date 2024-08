6 receitas especiais para o almoço de Dia dos Pais

Comemorar o Dia dos Pais é uma tradição que reúne familiares em domingo repleto de amor e gratidão: a oportunidade perfeita para homenagear aqueles que, com dedicação e afeto, estão sempre ao nosso lado. E nada melhor do que um almoço especial para marcar essa data tão significativa. Por isso, selecionamos 6 receitas deliciosas que irão encantar todos à mesa e tornar esse evento inesquecível. Confira e surpreenda seu pai com pratos de dar água na boca!

Filé de frango ao molho mostarda

Ingredientes

6 filés de frango

1 colher de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os filés de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e frite até dourarem dos dois lados. Depois de fritos, retire-os da panela e reserve. Ainda com a panela no fogo, coloque o leite e a farinha de trigo e mexa até engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, junte a mostarda e mexa bem. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.

Rocambole de carne moída recheado

Ingredientes

Creme de cebola

1 cebola ralada

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 tablete de caldo de galinha

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde e água a gosto

Rocambole

600 g de carne moída

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

200 g de queijo muçarela fatiado

200 g de presunto fatiado

Orégano a gosto

Modo de preparo

Creme de cebola

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o caldo de galinha e refogue até a cebola dourar. Acrescente a farinha de trigo e a água e mexa até obter um creme espesso. Desligue o fogo, tempere com cheiro-verde, pimenta-do-reino e sal. Reserve o creme de cebola.