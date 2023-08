Dia dos pais: veja o presente ideal para o pai de cada signo

Especialista ensina como usar as características do signo para acertar na escolha do presente

À medida que o Dia dos Pais se aproxima, surge a busca pelo presente perfeito para homenagear essa figura tão especial em nossas vidas. No entanto, encontrar algo que realmente o surpreenda pode ser um desafio. E é aqui que a Astrologia entra em cena como uma valiosa aliada.

Segundo Katrina Devilla, especialista esotérica da iQuilíbrio, combinar a intuição pessoal com os insights astrológicos pode ajudar na hora da escolha. “É possível usar a astrologia como ponto de partida criativo. Isso porque os astros podem inspirar a encontrar um presente mais alinhado com a personalidade do seu pai, mesmo que você ainda não tenha certeza do que escolher”, resume.

Confira quais são as sugestões da especialista antes de comprar o presente para o seu pai!

Áries

Os arianos são ardentes e se sentem atraídos pelo calor. Além disso, gostam de experimentar coisas novas. Uma boa ideia de presente para o pai do signo de áries é um edredom, cobertor ou aquecedor. Embora eles sintam calor, o fogo atrai o fogo, não é mesmo? Outra dica é: apresente ao seu pai toda a gama de cuidados pessoais com um conjunto de produtos de limpeza para o rosto.

Touro

Os taurinos são independentes e valorizam a responsabilidade ambiental. Escolha um kit substituindo sacolas plásticas e guardanapos descartáveis para lanches. Latas herméticas, bolsas de silicone para sanduíches e outros utensílios são sempre bem-vindos. Os pais taurinos também gostam de conforto. Desse modo, itens para casa são muito importantes para eles. Você pode comprar coisas que deixem a casa confortável, arrumada e bonita.

Gêmeos

Se o seu pai é geminiano, ele adora se comunicar. Livros, pacotes especiais de podcasts, filmes e coisas que estimulem o intelecto são ótimas escolhas. Você também pode investir em outros aparatos tecnológicos que facilitem a leitura. Lembre-se que o geminiano é peculiar. Suas preferências são inconstantes – em um minuto ele amará um vinho tinto de mesa, no minuto seguinte ele estará bebendo um chardonnay. Faça testes online de preferências de vinho e ajude-o nessa empreitada.