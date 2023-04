Associação compra bebida alcoólica com verba de Colégio Militar em Goiânia

R$ 3,2 mil gastos com bebida alcoólica, R$ 214,90 com esmaltes e lixas, R$ 1,3 mil com barbearia, R$ 8 mil com almoço dos comandantes. Esses são alguns dos valores de documentos da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), que gerencia a verba do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade Vasco dos Reis, em Goiânia, denunciados por pais de alunos da instituição.

Os documentos com os valores, que não são disponibilizados para os pais dos estudantes, também apontam serviços de assessoria de imprensa, social mídia e policiamento, assim como doações e bonificações sem descrição ou justificativa. As informações são da TV Anhanguera e do G1 Goiás.

Conforme a emissora, a advogada Maria Tereza Caetano, da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, afirmou que a bebida alcoólica foi comprada para uma confraternização voltada para os professores e para a qual pais e alunos não foram convidados.

De acordo com ela, as confraternizações não são anormais e geram benefícios para os próprios alunos, uma vez que criaria engajamento e sensação de pertença entre os profissionais.

"Eles (professores) têm um engajamento melhor e eles dão uma entrega melhor para seus alunos. Então, acaba que ainda que não haja participação dos pais dos alunos há sim um reflexo disso em todo o ambiente escolar", afirmou a advogada à TV Anhanguera.

Já o Comando de Ensino da Polícia Militar, responsável pelos Colégios Militares, por nota, informou que a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade Vasco dos Reis, é entidade de direito privado tem autonomia financeira.

