Pão de forma pode te levar a flagrante no bafômetro; entenda

O estudo destaca que alguns pães brasileiros devem ter um aviso na embalagem: "CONTÉM ÁLCOOL" Crédito: Reprodução/Adobe Stock

Imagina consumir duas fatias de pão de forma no café da manhã e, no caminho para o trabalho, testar positivo no bafômetro, revelando um teor de álcool no sangue acima do permitido? Essa realidade paralela não é tão distante assim. Uma pesquisa desenvolvida pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, também conhecida como Proteste, identificou alto teor alcoólico nas formulações dos pães de forma mais consumidos pelas famílias brasileiras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Foram avaliadas dez marcas líderes de vendas no País e seis apresentaram níveis de álcool acima do esperado. Estes tiveram um teor alto que levaria a marca a ser considerada alcoólica caso houvesse uma legislação semelhante à das bebidas.

Conforme o estudo, em três marcas é possível supor que consumir apenas duas fatias do pão poderia resultar em uma leitura positiva no teste do bafômetro. Entenda. Quais são as marcas de pães que contém álcool? De acordo com a Proteste, pela legislação brasileira, se os pães fossem bebidas, seis das marcas testadas seriam consideradas alcoólicas. No Brasil, para que uma bebida seja considerada como não alcoólica ela deve conter um teor máximo de etanol de 0,5%. Veja os pães com teor alcoólico elevado: Visconti: 3,37% de teor alcoólico



Bauducco: 1,17% de teor alcoólico



Wickbold 5 zeros: 0,89% de teor alcoólico



Wickbold sem glúten: 0,66% de teor alcoólico



Wickbold leve: 0,52% de teor alcoólico



Panco: 0,51% de teor alcoólico As três primeiras — Bauducco, Visconti e Wickbold 5 Zeros – poderiam levar motoristas a reprovarem o teste do bafômetro caso duas fatias sejam consumidas. A porção de qualquer um deles, equivalente a 50 gramas do alimento, teria concentrações superiores a 0,44 gramas de álcool

Segundo uma estimativa da pesquisa a partir das regras do Detran, seria suficiente para infringir as leis de trânsito. Para a Proteste, estes produtos deveriam ter um aviso na embalagem: “CONTÉM ÁLCOOL”. Já as marcas que foram aprovadas segundo o estudo e têm a média normal de álcool em sua composição foram: Seven Boys: 0,50 de teor alcoólico



Wickbold: 0,35 de teor alcoólico



Plusvita: 0,16 de teor alcoólico



Pullman: 0,05 de teor alcoólico Vale lembrar que a presença de um alto teor alcoólico no sangue pode ser prejudicial ao corpo humano, especialmente para crianças, gestantes e lactantes, podendo contribuir para a síndrome alcoólica fetal. O estudo revela que algumas dessas marcas apresentam níveis alarmantes. Em nota ao Estado de S. Paulo, as fabricantes afirmam que seguem protocolos de segurança e qualidade. As empresas apontam ainda que não foram notificadas sobre estudo nem tiveram acesso à metodologia utilizada pela Proteste para comentar especificamente os resultados da pesquisa. Como os pães têm teor alcoolico elevado?

Datado no início do século XX, segundo historiadores, o pão de forma foi criado por Jeweller Otto Rohwedder, que era obcecado por pão em fatia. Na época, as pessoas precisavam de um pão mais prático, que durasse mais tempo. Além de ser um alimento extremamente perecível, toda a fabricação do pão passa por fermentação, quando os açúcares da massa são fermentados e transformados em álcool etílico e gases. Após esse processo, grande parte é evaporada no forno.

Entretanto, para evitar o mofo e garantir que o pão chegue até nossas casas intacto, a indústria usa conservantes diluídos em álcool e borrifados no produto antes de embalar. Quando essas aplicações são exageradas, o pão fica com um teor etílico bastante elevado. Aviso: contém álcool Fazendo uma comparação, a Proteste destacou que se esses pães fossem medicamentos fitoterápicos, também seria necessário haver advertências nas embalagens. Segundo diretrizes pediátricas europeias, o valor limite para a presença de álcool em medicamentos fitoterápicos, sem a advertência, é de 6 mg por quilo de peso corporal para crianças. As únicas marcas que não ultrapassaram o limite foram a Plusvita e Pullman, do grupo Bimbo.