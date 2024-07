Vinho de R$ 1.650? Veja os rótulos mais caros do Brasil e do mundo

Vinhos são produzidos há mais de oito mil anos. Condições de produção das uvas e da bebida, bem como disponibilidade no mercado influenciam nos preços Crédito: Pexels/ Jill Wellington

Já pensou em ir em um restaurante com um grupo de amigos e pedir dois vinhos e, na hora de pagar a conta, perceber que a bebida custa R$ 1.650 por garrafa? A situação desesperadora aconteceu com dois casais de amigos que saíram para almoçar no último domingo, 7, em Salvador. Na hora de pedir a conta, o grupo foi surpreendido pelo valor: R$ 4.512,09. A reação dos amigos ao perceberem o equívoco foi postada no TikTok e viralizou.

O vinho em específico foi o português Pêra-Manca, produzido em Évora, capital de Alentejo, região sul de Portugal. O rótulo é considerado um rei entre os vinhos. Além dele, existem diversos outros tipos da bebida no mercado com preços elevados; alguns já chegaram a ser leiloados por quase 5 milhões de reais. Quais os motivos do preço elevado de um vinho? Os fãs da bebida não medem esforços para possuir um rótulo raro de uma safra especial. Inclusive, é exatamente isso que faz o preço ser tão elevado: a raridade do produto.

O vinho vem sendo consumido desde a antiguidade e tem o início de sua produção datado em meados de 6000 a.C. Mais de oito mil anos depois, é uma das bebidas mais conhecidas e consumidas do mundo. Em contraposição aos rótulos comercializados em supermercados por R$ 100 ou menos, há os rótulos que chegam a centenas de milhares de reais por uma única garrafa. Marcas especiais não são encontradas em uma prateleira qualquer; normalmente, esses rótulos estão sob domínio de personalidades famosas ou até mesmo em leilões de luxo. A raridade de alguns vinhos é o fator principal de preços tão elevados. Existem colheitas que foram feitas em anos difíceis, os quais renderam pouca mercadoria, fazendo com que o preço desses artigos subisse drasticamente. Além disso, outros fatores podem e contribuem para a elevação de preço da bebida no mercado. Confira quais são:

Qualidade excepcional: Muitos desses vinhos são feitos a partir de uvas cultivadas em terroirs únicos e ideais, com métodos de vinificação meticulosos que resultam em vinhos de altíssima qualidade.

Reputação e Prestígio: A reputação de um produtor ou de uma região vinícola influencia significativamente os preços. Marcas com história e tradição consolidadas tendem a ter vinhos mais valorizados.

Demandas de Mercado: A alta demanda entre colecionadores, entusiastas e investidores pode levar a preços inflacionados em leilões e em vendas diretas.

Envelhecimento: Alguns vinhos são envelhecidos por longos períodos em condições ideais, o que aumenta sua complexidade e seu valor ao longo do tempo.

Alguns vinhos são envelhecidos por longos períodos em condições ideais, o que aumenta sua complexidade e seu valor ao longo do tempo. Marketing e Exclusividade: O marketing eficaz e a exclusividade associada a certos vinhos também contribuem para seus altos preços. Quais são os cinco vinhos mais caros do mundo? O valor de um vinho varia de acordo com o fluxo no mercado. Alguns países se destacam nesse ramo como a França, especialmente regiões como Bordeaux e Borgonha, e também a Itália, com vinhos de regiões renomadas como Toscana e Piemonte. A bebida é uma das mais famosas e consumidas do mundo Crédito: Reprodução/ Reserva 85 Outros incluem os Estados Unidos, com vinhos da Califórnia (como Napa Valley), e a Espanha, com vinhos de Rioja e Priorat. Os preços recorde de todo o mundo foram registrados em leilões. Confira os cinco vinhos mais caros da história: