Dia de N. Sra do Carmo: veja história e onde é feriado em 16 de julho

O Dia de Nossa Senhora do Carmo é celebrado nesta terça-feira, 16. Santa bastante conhecida por ter a imagem presente em escapulários — uma espécie de colar com a imagem da santa e de Jesus Cristo, usado como proteção. Na data de sua celebração, é decretado feriado em algumas cidades nas quais ela é padroeira.

A primeira celebração dos festejos aconteceu na Inglaterra, no final do século XIV, com o objetivo de agradecer a Maria pelos benefícios concedidos nos tempos de dificuldades dos primeiros anos da Ordem do Carmo.

Inicialmente, a festividade acontecia no dia 17 de julho; porém, por conta de a data em questão coincidir com outras solenidades do calendário europeu, a festa foi transferida para o dia 16 de julho. N. Sra. do Carmo: a primeira aparição da santa A santa foi avistada pela primeira vez no Monte Carmelo, localizado próximo à atual cidade de Haifa, em Israel. Por isso, Nossa Senhora do Carmo também é conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Diferente de "nossas senhoras", no monte não teria acontecido, exatamente, uma aparição de Maria. Segundo a Bíblia, o profeta Elias, teria visto, após um duelo com profetas do deus pagão Baal, uma pequena nuvem "do tamanho da mão de um homem".

Nesta nuvem, que fez chover e encerrou um período de seca que durava três anos, estava prefigurada Maria. "A leitura que se faz dessa profecia de Elias é que, além da chuva, ele vê uma pequena coisa que representa a Virgem Maria: uma mulher frágil, praticamente uma menina, que traz esperança espiritual. Ou seja, o paralelo é que a nuvenzinha seria um anúncio de que um dia viria uma moça que traria ao mundo a redenção", conta Valéria Rocha Torres, doutora em ciências da religião ao Uol. Dia de Nossa Senhora do Carmo: qual milagre é atribuído Em Palmi, na Itália, o aniversário de um terremoto ocorrido em 1894 é lembrado anualmente em 16 de novembro. Na cidade, um evento associado foi classificado como o "milagre de Nossa Senhora do Carmo". Durante os 17 dias que antecederam o sismo, muitos fiéis relataram movimentos oculares estranhos e mudanças na coloração do rosto em uma estátua de Nossa Senhora do Carmo. A imprensa local e nacional relatou essas ocorrências.

Na noite de 16 de novembro, os fiéis improvisaram uma procissão carregando a estátua da Virgem do Carmo nos ombros pelas ruas. Quando a procissão chegou ao fim da cidade, um violento terremoto sacudiu todo o distrito de Palmi, destruindo a maioria das casas antigas ao longo do caminho.