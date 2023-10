Quem é Padre Patrick? Religioso acumula mais de 6 milhões de seguidores no Instagram

O padre começou a usar as redes sociais na época do lockdown, causado pela pandemia da Covid-19, respondendo a perguntas dos fiéis unindo religiosidade e humor

Natural de Santo Antônio do Canaã, no interior do Espírito Santo, o padre Patrick Fernandes ganhou fama nas redes sociais após aproximar a religiosidade do humor. Ele, que se dedica ao sacerdócio há dez anos, atualmente numa paróquia do interior do Pará, ganhou seguidores por responder perguntas curiosas de fiéis no Instagram. Hoje, ele soma mais de seis milhões de seguidores. As informações são do G1 - Ribeirão e Franca

O padre começou a usar as redes sociais na época do lockdown, causado pela pandemia da Covid-19. “Como uma forma também de alcançar as pessoas que estavam em casa, dar a possibilidade de em um momento tão pesado, trazer um conteúdo leve, divertido”.