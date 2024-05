Mártir Francisca: qual a história da jovem santificada no Ceará?

Em 2024, 66 anos separam o município de Aurora, no interior cearense, da memória do feminicídio de Francisca Augusto da Silva. A jovem de 16 anos foi assassinada pelo ex-noivo em 1958 e se tornou mártir para a população local.

Os relatos que levam ao martírio de Francisca divergem, mas possuem um fator em comum: o fim do noivado com o agricultor Francisco Ferreira Barnabé, o Chico Belo. Em uma das versões conhecida pelos fiéis, o pai da mártir não gostava da personalidade de Chico e pediu que o noivado acabasse; como filha diligente, Francisca aceitou.

Nascida Francisca Augusto da Silva, em 21 de fevereiro de 1941, a futura mártir cresceu no sítio Creoulas, no interior da cidade de Aurora. Os pais, Manoel Pedro Ferreira e Júlia Augusto da Silva, eram agricultores no local.

Era 9 de fevereiro de 1958 e a população local celebrava (com atraso) a festa de São Sebastião. O dia ficaria marcado pelo assassinato de Francisca, que caminhava com os irmãos mais novos pela estrada antes de ser interceptada por Chico Belo.

“Eles iam se casar no outro ano (1959). Ele ficou com raiva e pediu a aliança. Foi ele que acabou o noivado, depois Francisca não quis mais porque era um bruto. Meu pai soube que ele disse que ia matar ela. Tomou uns cuidados, mandou Francisca para outro lugar. Mas aconteceu”, completa.

Mártir Francisca: O POVO+ lança documentário



As histórias de três mulheres que se tornaram ícones religiosos no Ceará são o tema do novo filme do O POVO+. Marcado para estrear no dia 27 de maio, o documentário “Ela não queria ser santa” relembra a trajetória de Maria de Bil, Mártir Francisca e Menina Benigna.

A produção audiovisual detalha a luta pela sobrevivência de cada mulher e a transformação de seus assassinatos como algo santificado.