Soprar canela: como fazer a simpatia no 1º dia do mês

É comum o início do mês ser marcado por novos objetivos e recomeços, principalmente para quem acredita na força de rituais místicos. Um deles é a tradicional simpatia de soprar canela no primeiro dia do mês.

A prática é uma das mais conhecidas por seu poder e facilidade na hora da realização. Soprar o pó da canela no dia 1º de cada mês é uma forma de renovar as energias do período para atrair prosperidade, não apenas no âmbito financeiro.

Assim, um novo ciclo começa com mais positividade e motivação para a realização dos desejos. Veja a seguir mais sobre o ritual e aprenda como fazer.