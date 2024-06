Noivos comemoram casamento em show no São João de Campina Grande

Casal participou do show ainda vestido com os trajes da celebração. Xand Avião revelou que o casal o convidou para o casamento

O casal Yasmin Maia e Victor Hugo comemorou o casamento de uma forma nada tradicional. Após a cerimônia, eles participaram do show de Xand Avião no São João de Campina Grande, na Paraíba, no último sábado, 1º de junho. Vestidos com os trajes da festa, o casal cantou e dançou um dos sucessos do artista.

Xand revelou que o casal o convidou para o casamento, mas ele não compareceu devido ao show. Ao recebê-los no palco, o cantor os parabenizou e dedicou a apresentação para eles.

A noiva estava com o vestido da festa e com o buquê na mão. Já Victor ainda usava o terno escolhido para a cerimônia.