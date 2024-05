Conheça a cobra que se suja com fezes e sangra pela boca para enganar predadores

O sangramento pela boca da cobra-dado faz com que o animal tenha um aspecto de morto Crédito: Vukašin Bjelica/Universidade de Belgrado

Diversas espécies de animais na natureza, inclusive serpentes, têm um comportamento instintivo em comum: fingirem estar mortos ao se sentirem ameaçadas por possíveis predadores. Essa ação é chamada de tanatose ou imobilidade tônica A tanatose, também conhecida como letissimulação, é a habilidade dos animais de fingirem estar mortos. Essa técnica pode ser empregada tanto pelas presas para desencorajar predadores quanto, ao contrário, pelos predadores para atrair presas a se aproximarem. . Alguns animais, no entanto, parecem elevar bastante o nível da encenação trágica. É o caso da cobra-dado, de nome científico Natrix tessellata, que se suja com as próprias fezes e sangra pela boca para forjar a própria morte na tentativa de enganar os predadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os efeitos dramáticos são acompanhados de outros recursos já comumente observados em cenas similares como o ato de ficar completamente imóvel e abrir a boca enquanto fica de cabeça para baixo.

A fim de dar início ao experimento de comprovação da hipótese, os pesquisadores foram a Golem Grad, uma ilha do Lago Prespa, na Macedônia do Norte. Lá, é comum a ocorrência de indivíduos da espécie Natrix tessellata. No local, eles capturaram 263 cobras-dado não venenosas, beliscaram-nas com os dedos e sumiram do campo de visão dos répteis, simulando ações de um predador que hesita em finalizar o ataque. Os resultados da pesquisa com as cobras-dado Ana e Vukasin observaram que 124 das serpentes analisadas, quase 50% do total, apresentaram o comportamento de se sujar com as próprias fezes, enquanto 28, pouco mais de 10%, sangraram pela boca. As cobras do grupo que não se utilizou desses recursos "dramáticos" para forjar a própria morte, tenderam a demorar mais tempo fingindo, chegando a quase 40 segundos de espera. Em contrapartida, quase todas as serpentes que usaram ao menos um desses recursos ficaram menos de 20 segundos em estado de paralisia, o que confirmou a hipótese inicialmente apresentada pelos pesquisadores. Por que a cobra-dado se suja de fezes e sangra pela boca? De acordo com os cientistas, sujar-se com as próprias fezes pode fazer com que seja gerada repulsa no predador, ao passo que o sangramento bucal induzido serve como um sinal de que a presa está morta.

Crê-se que a indução do sangramento possa ser causada pelo aumento da pressão sanguínea do réptil, sendo esse o resultado de níveis hormonais elevados e de estresse acentuado diante da situação de perigo. Quais as características da cobra-dado? A cobra-dado é uma espécie não venenosa que habita essencialmente regiões da Europa e da Ásia. Por viver principalmente nas proximidades de rios, córregos, lagos e lagoas, a principal fonte de alimentação do animal são peixes. Peixes e anfíbios formam a base da alimentação das cobras-dado Crédito: Reprodução/Adobe Stock