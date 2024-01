Cobra venenosa interrompe partida de tênis na Austrália; confira vídeo

Thiem falou a respeito do acontecimento e destacou que nunca tinha presenciado uma situação assim. A declaração foi dada ao site oficial da competição de tênis.

“Eu realmente amo animais, especialmente os exóticos. Mas disseram que era uma cobra realmente venenosa e estava próxima dos boleiros, então era uma situação muito perigosa. É algo que nunca tinha acontecido comigo e é algo que com certeza nunca esquecerei”, relatou.

O austríaco estava perdendo para McCabe antes da interrupção. Após aproximadamente 40 minutos de paralisação, o duelo foi retomado. Thiem virou o placar e venceu por dois sets a um: 2/6, 7/6 (7/4) e 6/4.



The Brisbane International is off to an unusual start... with tennis officials having to deal with snake invasion!@AdamJackson_9 #9News pic.twitter.com/39cusAvnOF