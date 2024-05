Mulher beija boca de cobra-real, uma das mais venenosas do mundo, e vídeo choca a web

O vídeo de uma mulher beijando uma cobra na boca tem chocado usuários nas redes sociais. A gravação, que começou a repercutir entre os internautas brasileiros neste fim de semana, exibe uma mulher calmamente acomodada com uma cobra-rei e até beijando a cabeça e a boca do animal, que é um dos répteis mais venenosos do mundo. Veja abaixo.

Mulher beija cobra-real na boca e causa revolta nas redes sociais

A gravação tem circulado na web e movido uma onda de críticas por parte do público. Nas imagens é possível ver Aulia Khairunisa, criadora de conteúdo digital indonésia, brincando com a serpente e fazendo carinho no réptil com a mão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Aulia Khairunisa (@auliakhairunisa22)

Após o carinho, a mulher curva-se para beijar a cabeça da réptil e, em seguida, dá um beijo na boca do animal. Por fim, ela encosta a própria bochecha na "boca" da cobra, como se pedisse um beijo de volta.

O vídeo foi publicado no Instagram de Aulia, que detém um robusto acervo com registros dela com outros animais.