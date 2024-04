Conheça o peixe que provoca efeitos alucinógenos por até três dias em quem o consome

O peixe, assim como a alga que ele come, são comumente encontrados nas águas do Mar Mediterrâneo e na costa atlântica da África

Nas diferentes fases da vida, o peixe salema varia os próprios hábitos alimentares. Quando filhote, alimenta-se principalmente de plâncton e, somente na fase adulta, passa a incluir a Caulerpa Caulerpa''' é um género de algas marinhas da família Caulerpaceae da divisão Chlorophyta (algas verdes). Como consistem em uma única célula com vários núcleos, acredita-se que se trate das maiores células do mundo. , que tem a substância tóxica na dieta.

Dessa maneira, os animais que tentam consumir o peixe, se não tiverem um sistema digestório resistente, são infectados com a substância tóxica presente no animal.

Ao O POVO , a bióloga marinha e doutora em ciências pesqueiras Sandra Beltran-Pedreros, diz que quando o peixe ingere essa alga, o componente é digerido pelo animal e, a partir daí, as substâncias são absorvidas pelo organismo e se fixam nos tecidos do salema, como órgãos e músculos, sendo esse um processo chamado de Bioacumulação Bioacumulação é um conceito que está relacionado com a ingestão e (in)capacidade de eliminação de substâncias químicas em seres vivos, o que leva à sua acumulação gradual ao longo do tempo .

O modo como a salema é preparada, de acordo com a especialista, não interfere na manifestação dos efeitos da caulerpina presente no peixe, deixando00-os atenuados por exemplo. “Ainda que se ferva ou asse o peixe, submetendo a altas temperaturas, a toxina continuará nos tecidos da Sarpa salpa”, explica.

Conheça salema, o peixe que provoca efeitos alucinógenos por até três dias em quem o consome Crédito: Foto: Adobe Stock

O que pode diminuir a quantidade de toxina no prato preparado com salema, conforme observa a bióloga, é a remoção das vísceras do animal, já que o esperado é que haja maior concentração da substância nos tecidos dos órgãos do sistema digestivo do peixe, como estômago, intestino e fígado.

Ela lembra ainda que o tamanho do peixe também é um fator que implica nos níveis de toxina presente no organismo do animal. Quanto maior for a salema, maior será a quantidade de caulerpina bioacumulada.