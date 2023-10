Serpente e três pássaros silvestres são resgatados em ações no Ceará

De acordo com a PMCE, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) foi acionado por populares na tarde dessa segunda-feira para o resgate de uma cobra que foi encontrada em Rolador de Baixo, na Zona Rural de Pacoti.

O animal, conhecido como "Surucucu", foi encaminhado para uma área de mata isolada e devolvida ao habitat natural.

No mesmo dia, equipes do BPMA e do Comando Tático Motorizado (Cotam) patrulhavam no bairro João XXIII, na Capital, quando souberam que animais silvestres estavam sendo criados em uma residência da região.

No local, três pássaros foram encontrados: um periquito da caatinga, um bigodeiro e um gavião carijó.

Os animais foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), e a uma organização de cuidado animal em Fortaleza.

Um procedimento também foi instaurado no 27º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), para que a prática de crime ambiental seja investigada.