Médico brasileiro bate recorde mundial ao enfileirar e derrubar 10 livros em 6,94 segundos

Brasileiro possui quatro recordes mundiais catalogados pelo Guinness World Records, entre eles dois com a língua e um com o pé. Confira

Renato afirmou ao Guinness que decidiu tentar bater a marca para incentivar a leitura para pessoas do mundo todo. O feito foi compartilhado nas redes sociais do Guinness na última sexta-feira, 26, e chamou atenção pelo recorde inusitado.

No registro, é possível ver o momento que Renato empilha rapidamente os 10 livros formando uma fila para logo em seguida derrubar os exemplares com um toque ligeiro. O recorde batido por Renato era responsabilidade do malaio Lim Kai que havia realizado o mesmo feito em 8,80 segundos .

Médico brasileiro também possui recordes com toques da língua e com o pé

Empilhar e derrubar livros não é a única conquista de Renato no Guinness, o brasileiro detém mais três feitos mundiais peculiares, sendo dois com a língua e um com o pé.

O pé de Renato é responsável pela maior rotação na categoria masculina. Para conquistar o título, o brasileiro comprovou a habilidade de girar o pé em uma angulação de 210,66 graus.

Com a língua, o médico vai além no inusitado e é responsável pelo maior número de toques da língua no nariz em um minuto, encostando a língua no próprio nariz 334 vezes, sem ajuda das mãos. Além disso, o brasileiro também abocanhou o feito de remover cinco blocos do jogo Jenga no menor tempo do mundo, realizando o feito com a língua em 7,38 segundos.