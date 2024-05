Caminho para o Guinness: veja dicas do tetra recordista brasileiro

O médico Renato Bayma Gaia alcançou o recorde mundial de 'tempo mais rápido para empilhar e derrubar livros’ Crédito: Reprodução/TikTok@guinnessworldrecords

Um médico brasileiro de São José dos Campos, em São Paulo, alcançou uma conquista inusitada no Guinness World Records: a de “tempo mais rápido para empilhar e derrubar livros”. O título foi divulgado no perfil oficial do Guinness na quinta-feira, 25 de abril. Em registro de 6,94 segundos, uma gravação apresenta Renato Bayma Gaia com uma das mãos nas costas, enquanto a outra empilhava as obras em sequência e as derrubava. Anteriormente, o recorde era mantido por Lim Kai Yi, da Malásia, em 8,80 segundos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista ao O POVO, Bayma revela que foi a segunda vez a quebrar o recorde. “Decidi comprar livros mais espessos para esta nova tentativa e analisei onde poderia melhorar”, explica.

“Verifiquei novos movimentos que poderia fazer com as mãos, que trouxeram mais agilidade, e treinei aproximadamente um mês para esta nova tentativa. Meu objetivo era ultrapassar por muito tempo o ex-recordista”, completa. O interesse do médico em recordes mundiais começou ainda na infância, quando descreve os shows do Guinness transmitidos na TV. “Com o tempo, esqueci disso, porém em 2018 retomei com essas metas, e em 2021 finalmente concretizei meu primeiro título”, diz.

Brasileiro quebra recorde mundial: conquista não é a primeira A publicação, congratulando a posição de recordista do brasileiro, não foi a primeira. Na verdade, Bayma coleciona quatro títulos mundiais - o de “tempo mais rápido para remover blocos de Jenga com a língua”; “mais toques da língua no nariz em um minuto” e “maior rotação do pé”, na categoria masculina. “Geralmente eles (Guinness World Records) demoram uns três meses e meio para avaliar os recordes. Então, quando vai se aproximando da época, a gente começa a pensar em um monte de coisas: ‘será que serei aprovado?’, ‘será que ninguém enviou fazendo mais rápido que eu?’, e por aí vai”, revela. Entre os seus planos, está a conquista do quinto e do sexto título: “E depois tudo o que vier pela frente”, brinca. Americanos quebram recorde e ganham título de casal com a maior diferença de altura do mundo; CONFIRA Brasileiro quebra recorde mundial: dedicação ao hobby A sua atuação em quatro recordes mundiais é considerada parte de um hobby pelo médico, enquanto faz questão de destacar sua dedicação extrema à profissão e aos seus estudos. “Porém, é inegável que quero firmar meu nome como um grande recordista brasileiro”, reflete. O brasileiro declara que “entrar para o Guinness Book não é nada de outro mundo”, embora tivesse essa sensação inicialmente. “Pesquise seu dom, suas habilidades, e vamos representar o Brasil no livro dos recordes. Que tal?”, desafia.