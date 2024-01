Homem quebra recorde mundial ao saltar de penhasco de 40,5 metros de altura: "Foi uma loucura!"

Em seu Instagram, o norueguês postou o vídeo do momento do mergulho e chocou os seguidores; veja vídeo

Um recorde um tanto quanto impressionante foi quebrado no último final de semana pelo norueguês Ken Stornes. O europeu realizou um salto de 40,5 metros diretamente de um penhasco para a água

Com o feito, Ken bateu o recorde mundial de mergulho profundo mais alto. Em seu Instagram, o norueguês postou o vídeo do momento do mergulho e chocou os seguidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mais uma vez levamos o recorde mundial do mergulho mortal de volta para a Noruega, onde ele pertence. Isso foi uma loucura!", escreve em suas redes sociais.