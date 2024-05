Relógio de ouro do passageiro mais rico do Titanic vai a leilão neste sábado, 27

O relógio de ouro é uma das relíquias atreladas à história do naufrágio do Titanic Crédito: Reprodução/Henry Aldridge & Son

Por um valor que pode chegar a quase R$ 1 milhão, o relógio Waltham de ouro de 14 quilates que pertenceu ao passageiro mais rico do Titanic será leiloado neste sábado, 27, no Reino Unido. John Jacob Astor IV, um magnata dos negócios, era o proprietário da relíquia, que será vendida pela casa de leilão de antiguidades e itens de colecionador britânica Henry Aldridge & Son. O lance inicial do item no leilão é de £ 60 mil (cerca de R$ 392,1 mil), mas a estimativa de especialistas é de que o relógio de ouro possa chegar até £ 150 mil, valor equivalente a R$ 980,4 mil.

O relógio foi encontrado junto ao dono após o naufrágio Com as iniciais do dono original “JJA” gravadas na parte exterior, o relógio de bolso foi encontrado quando foi feito o resgate do corpo de Astor ao norte do Oceano Atlântico. A recuperação do corpo teria ocorrido uma semana após o trágico naufrágio do Titanic, que colidiu com um iceberg na viagem inaugural da embarcação de de Southampton, Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, em 1912. Astor conquistou reputação como magnata do mercado imobiliário após dar origem ao Astoria Hotel e, mais tarde, ao Waldorf-Astoria Hotel. O relógio foi encontrado junto ao corpo de Astor após o naufrágio do Titanic Crédito: Reprodução/Henry Aldridge &Son



Conforme a casa de leilões Henry Aldridge & Son, o relógio passou por uma restauração após a devolução do item à família de Astor e se tornou uma das peças mais importantes da história relojoeira relacionada ao Titanic. John Jacob Astor IV foi visto pela última vez fumando enquanto conversava com um escritor estadunidense Crédito: Reprodução/Ilbusca

Outros itens próprios da história do Titanic também vão a leilão Junto ao relógio de bolso, também ocorre a venda de outros itens que fizeram parte do contexto do infame naufrágio, como a valise do famoso violino tocado pelo líder da banda enquanto o navio afundava, as abotoaduras de Astor e a planta da acomodação de primeira classe do navio. O valor estimado da valise do violino está entre £ 100 mil e £ 120 mil (cerca de R$ 663,6 mil e R$ 784,3 mil). O instrumento musical em si foi vendido em 2013 por US$ 1,7 milhão na mesma casa de leilões.