Italiana viraliza ao mostrar sua rotina vivendo em um castelo de 900 anos

Formada em teatro musical, a jovem descobriu nas redes sociais um modo de usar o castelo para alavancar as habilidades teatrais. Ludovica se veste de princesa, posa com livros antigos e faz danças tradicionais de filmes de princesa.

O sonho de muitas crianças ao redor do mundo é levar uma vida de princesa. Porém, para a italiana Ludovica Sannazzaro Natta, de 22 anos, esse sonho é uma realidade. A jovem leva uma vida de realeza morando em um imenso castelo na Itália que conta com 45 quartos, torres e tem mais de 3 mil metros quadrados.





Viver como princesa aos 22 anos não é uma tarefa fácil



Ludovica gerencia o perfil "The Castle Diary" (O Diário do Castelo), onde ela se diverte explorando a arquitetura do local e recriando cenas que rementem a realeza e as histórias de princesas.

No entanto, viver como uma princesa aos 22 anos não é a tarefa mais fácil. Além das deslumbrantes paisagens e cenários oferecidos pelo castelo, a jovem também compartilha alguns "obstáculos" da vida de conto de fadas, como a quantidade de quartos para limpar e a conexão Wi-Fi instável.



Italiana viraliza ao mostrar rotina morando em castelo de 900 anos com 45 quartos e 3 mil metros quadrados Crédito: Divulgação Castelo Sanazzaro

Castelo de conto de fadas já está presente em 28 gerações

“O Castelo Sanazzaro é uma estrutura medieval construída em 1163, sendo um caso extremamente raro na Itália. Pertenceu sempre à família Sannazzaro por 28 gerações”, conta Ludovica em seu perfil nas redes sociais.