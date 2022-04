Princesa japonesa que abdicou de títulos reais inicia trabalho nos EUA

A ex-princesa japonesa Mako Komuro, que abdicou de seus títulos reais ao decidir se casar com um plebeu, conseguiu um emprego em Nova York, nos Estados Unidos (EUA). Graduada em arte e patrimônio cultural pela International Christian University, Mako é a mais nova contratada da equipe de curadores do Museu Metropolitano de Arte, onde presta serviço voluntário não remunerado.

De acordo com a revista estadunidense People, a ex-princesa, de 30 anos de idade, está trabalhando na coleção de arte asiática do museu e esteve envolvida especificamente na preparação de uma exposição de pinturas inspiradas na vida de um monge do século 13, que viajou pelo Japão e introduziu o budismo no país.

A princesa e o plebeu: uma história de amor proibida



De acordo com a lei japonesa, membros do sexo feminino da monarquia devem abdicar de seus títulos e privilégios reais caso optem por se casar com um "plebeu". Mesmo ciente das perdas, a princesa Mako Komuro, filha mais velha do príncipe herdeiro Fumihito e da princesa Kiko, decidiu descartar os ritos habituais de um casamento real por amor a Kei Komuro, seu namorado da faculdade.

Sendo assim, em outubro do ano passado, Mako e Kei Komuro se casaram. Em seguida, o casal mudou-se para os Estados Unidos. A mudança atraiu comparações inevitáveis com Meghan Markle e o Príncipe Harry, do Reino Unido, que também abriram mão de suas ocupações de membro da realeza britânica. Devido a isto, os recém-casados receberam o apelido de "Harry e Meghan do Japão".



Segundo o jornal Daily Mail, a ex-princesa Mako recusou um pagamento de 152,5 milhões de ienes (cerca de 7,2 milhões de reais) tradicionalmente oferecido às mulheres da realeza após a renúncia de seu status real.

