Castelo de 2 mil anos é danificado por terremoto na Turquia

O castelo de Gaziantep, uma fortificação construída no século II, foi severamente danificado pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria e matou mais de 1.500 pessoas nos dois países nesta segunda-feira, 6. A cidade turca que batiza o castelo fica próxima ao local onde foi registrado o epicentro do terremoto, que ocorreu às 4h17 (22h10 do domingo pelo horário de Brasília).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o antes e depois do castelo de Gaziantep, ponto turístico mais famoso da cidade turca. Situado no topo de uma colina que já era utilizada como ponto de observação pelo povo hitita séculos antes de Cristo, o castelo foi destruído parcialmente.

De acordo com o portal de divulgação cultural do governo turco, o castelo de Gaziantep foi construído como uma torre de vigia durante o período romano, mas a estrutura atual foi construída no período bizantino. O castelo tem uma forma circular, com 12 torres distribuídas em suas muralhas.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver que partes das muralhas das fortalezas e torres de vigia foram abaixo e outras partes foram fortemente danificadas.

Busca por sobreviventes

Equipes de resgate continuam a trabalhar nos dois países para resgatar possíveis sobreviventes nos escombros de centenas de edificações que cederam com o tremor. (Com agências internacionais).

