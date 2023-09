San Carlos, o 'castelo lendário' na Argentina que cativou o autor de 'O Pequeno Príncipe'

Era uma vez uma mansão perdida na Argentina, local que o criador de "O Pequeno Príncipe" chegou há quase um século por acaso, e onde imortalizou a frase "O essencial é invisível aos olhos". Às margens do rio Uruguai, na cidade de Concórdia, cerca de 400 quilômetros ao norte de Buenos Aires, o Castelo de San Carlos cativou o escritor Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Eu havia aterrissado em um campo e não sabia que ia viver um conto de fadas", Saint-Exupéry confessou mais tarde em outro livro, "Terra dos Homens" (1939).

No capítulo V, intitulado "Oásis", ele conta a aventura em Concórdia, onde permaneceu por alguns meses. O diretor da reserva natural Parque San Carlos, Paulo Tisocco, lembrou do ocorrido ao receber a AFP na propriedade de 70 hectares, que abriga as ruínas e todos os segredos do casarão. "Este é um lugar mágico", confirma ele. Saint-Exupéry descobriu o lugar no final de 1929. Ele voava como piloto da empresa francesa Aéropostale, pioneira no correio aéreo, quando uma avaria no seu avião Latécoère 25 o obrigou a fazer um pouso de emergência em uma planície ao norte de Concórdia, ocupado atualmente por um clube de polo. Para sua surpresa, duas jovens apareceram falando francês. Eram Suzanne e Edda Fuchs Valon, filhas da família francesa que morava na mansão.

Tisocco, um entusiasta das aventuras de "Saint-Ex", enumerou elementos do "clima de fantasia" do local e garante que eles estão presentes em "O Pequeno Príncipe", cujo enredo de ficção começa no deserto do Saara. A amizade de Saint-Exupéry com as "princesinhas argentinas", apelido que o escritor deu mais tarde às irmãs Fuchs Valon, loiras como o protagonista de seu romance, é mencionada pelo fã.

Ele cita também a raposa domesticada que eles tinham, as cobras e as árvores da região, da mesma família dos baobás - que aparecem no livro. "Essa é a foto que prova que Antoine de Saint-Exupéry esteve neste lugar. E a postura da Edda, vejam se não é muito parecida com a de 'O Pequeno Príncipe'", diz Tisocco. Em outra imagem, mostra o aviador que virou escritor e se casou em 1931 com Consuelo Suncín, de El Salvador. "Saint-Ex" desapareceu em 1944, enquanto sobrevoava o Mediterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial.