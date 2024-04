Quem é São Patrício, santo que inspirou o St. Patrick's Day?

Quando São Patrício morreu?

A morte de São Patrício aconteceu na vila de Saul, parte do condado de Downpatrick, na Irlanda. Foi no local que o santo estabeleceu sua primeira igreja, em 432 d.C., originalmente construída em madeira.

De acordo com o portal The Saint Patrick’s Centre, a Igreja de Saul foi reconstruída diversas vezes. A última aconteceu em 1932 para comemorar o 1.500º aniversário da sua fundação.

O túmulo do santo está localizado fora da Catedral de Down e um mosteiro cresceu ao seu redor. Segundo o centro, uma pedra de granito foi colocada na Colina da Catedral no início de 1900 para proteger o túmulo dos muitos peregrinos que o visitavam.

Oração a São Patrício

O padre Rafhael Maciel também compartilha uma oração a São Patrício, a "Couraça de São Patrício", reproduzida na íntegra a seguir:

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Por uma grande força, a invocação da Trindade,

Pela fé na Tríade,

Pela afirmação da unidade

Do Criador da criação.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo,

Pela força de sua crucificação e sepultamento,

Pela força de sua ressurreição e ascensão,

Pela força de sua descida para o julgamento dos mortos.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Pela força do amor dos Querubins,

Em obediência aos Anjos,

A serviço dos Arcanjos,

Pela esperança da ressurreição e do prêmio,

Pelas orações dos Patriarcas,

Pelas previsões dos Profetas,

Pela pregação dos Apóstolos

Pela fé dos Confessores,

Pela inocência das Virgens santas,

Pelos atos dos Bem-aventurados.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Pela força do céu:

Luz do sol, clarão da lua,

Esplendor do fogo, pressa do relâmpago,

Presteza do vento, profundeza dos mares,

Firmeza da terra, solidez da rocha.

Levanto-me, neste dia que amanhece:

Que a força de Deus me dirija,

Que o poder de Deus me ampare,

Que a sabedoria de Deus me guie,

Que o olhar de Deus me vigie,

Que o ouvido de Deus me ouça,

Que a palavra de Deus me faça eloquente,

Que a mão de Deus me guarde,

Que o caminho de Deus me esteja à frente,

Que o escudo de Deus me proteja,

Que o exército de Deus me defenda

Das armadilhas do demônio,

Das tentações do vício,

De todos os que me desejam mal,

Longe e perto de mim,

Agindo só ou em grupo.

Conclamo, hoje, tais forças a me protegerem contra o mal,

Contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma,

Contra a encantação de falsos profetas,

Contra as leis negras do paganismo,

Contra as leis falsas dos hereges,

Contra a arte da idolatria,

Contra feitiços de bruxas e magos,

Contra saberes que corrompem o corpo e a alma.

Cristo guarde-me hoje

Contra veneno, contra fogo,

Contra afogamento, contra ferimento,

Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa.

Cristo comigo,

Cristo à minha frente,

Cristo atrás de mim,

Cristo em mim,

Cristo embaixo de mim,

Cristo acima de mim,

Cristo à minha direita,

Cristo à minha esquerda,

Cristo ao me deitar,

Cristo ao me sentar,

Cristo ao me levantar,

Cristo no coração de todos a quem eu falar,

Cristo na boca de todos os que me falarem,

Cristo em todos os olhos que me virem,

Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Por uma grande força, pela invocação da Trindade,

Pela fé na Tríade,

Pela afirmação da Unidade,

Pelo Criador da Criação.