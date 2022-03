São Patrício: entenda a origem da data comemorada com cerveja verde

Originado na Irlanda, o St. Patrick's Day - Dia de São Patrício - é comemorado no dia 17 de março e é sempre regado de muita cerveja verde, decoração com trevos de três folhas e fantasias de duendes. O santo padroeiro da Irlanda ficou conhecido na Igreja Católica por incentivar o sacramento da confissão e pregar a pluralidade, utilizando dos símbolos culturais da Ilha Esmeralda para evangelizar seus fiéis.

Mas, afinal, o que a data representa e por que é comemorada desta maneira? Confira abaixo a história de São Patrício.

St. Patrick's Day: quem foi São Patrício?

Nascido na Grã-Bretanha por volta do ano 389, São Patrício foi capturado aos 16 anos de idade por piratas irlandeses e enviado à Irlanda para ser escravizado. Depois de seis anos de escravidão, ele conseguiu fugir e retornar à Grã-Bretanha. No entanto, ele resolveu voltar para a Ilha Esmeralda tempos depois para cumprir 'uma missão'.

Durante o tempo em que foi escravizado, São Patrício desenvolveu sua fé, sendo relatado até os dias de hoje que ele recebeu um "chamado" de Deus para retornar à Irlanda e evangelizar o povo irlandês. Adepto à pluralidade, ele respeitava e utilizava a cultura do local para pregar a palavra de uma forma didática.

São Patrício: por que a cerveja verde, trevo de três folhas e duendes?

São Patrício respeitava e utilizava da própria cultura do povo para evangelizar, o que pode explicar a escolha dos símbolos comemorativos, que sempre são acompanhados de significados.

O trevo de quatro folhas foi escolhido para explicar o conceito de Santíssima Trindade, de que Deus possui três expressões: como Pai, Filho e Espírito Santo.

Enquanto o chope ou cerveja verde representa a cor do país, além do significado de ser uma bebida tradicional do local, que relembra a produção cervejeira dos monastérios.

Por fim, os duendes fazem referência aos seres mitológicos dos povos tradicionais da Irlanda.

São Patrício: data espalhada mundo afora

A data se tornou mundial em 1995, quando o governo irlandês realizou uma campanha para divulgar o St. Patrick’s Day como uma forma de impulsionar o turismo e mostrar a cultura da Irlanda para o resto do mundo.

No Canadá, Austrália e Estados Unidos, que possuem muitos imigrantes irlandeses, o Dia de São Patrício é comemorado com direito à decoração nas escolas e até nos rios, que costumam ganhar o tom verde irlandês.

No Brasil, de forma mais singela mas sem passar despercebido, os pubs e casas noturnas costumam organizar uma programação especial com rodadas de cerveja verde e decoração inspirada na data.

