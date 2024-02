Vacas invadem casa de fazendeiro e descansam em sofá; veja vídeo

Michael Andrew foi surpreendido ao chegar em sua residência, em Redruth, na Inglaterra, durante a semana passada. Ao abrir a porta, o jovem de 19 anos reparou que suas vacas tinham invadido o local e estavam no sofá “descansando”.

Segundo o fazendeiro, os animais teriam conseguido entrar na casa, fechar a porta e até mesmo acender a luz da sala.

Vacas no sofá? Animais estavam com frio



Após um dia de trabalho no campo, Andrew retornou e deparou-se com um animal deitado no sofá de couro e outros quatro no ambiente e próximo à cozinha. A teoria de Michael é que os bovinos estavam com frio e foram atrás de um local para se aquecerem.