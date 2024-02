Vaca cai em telhado de imovel no município de Baturité

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a residência onde o animal caiu fica em um morro, e ao lado muitos animais costumam passar, a suspeita é de que o animal tenha se desequilibrado enquanto transitava perto do local, o que teria causado a queda.

Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair e ficar presa no telhado de um imóvel no município de Baturité, localizado a 100 km de Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da manhã desta sexta-feira, 9.

Para realizar o resgate da vaca a equipe de bombeiros utilizaram um sistema de redução de esforço 4×1 com cordas e mosquetões, em seguida realizaram uma amarração no animal e cortaram as ripas e caibros do telhado para liberar a descida da vaca de forma controlada e segura.

O animal foi retirado do local sem ferimentos e logo após foi entregue ao dono.